Ruzzola per 200 metri, morto escursionista trevigiano

(ANSA) - TRIESTE, 01 AGO - E' morto, poche ore dopo il ricovero in ospedale a Udine, l'escursionista di 61 anni, di San Vendemiano (Treviso), vittima di un incidente in montagna nel tardo pomeriggio di ieri, mentre scendeva dalla Forcella del monte Duranno, in comune di Cimolais (Pordenone). L'uomo era stato raggiunto dal Cnsas della Valcellina: stabilizzato sul posto dall'equipe medica dell'elisoccorso Fvg, le sue condizioni erano apparse da subito disperate, dopo un volo di duecento metri sulle rocce. Nella carambola aveva anche perso il caschetto protettivo. Si occupano delle indagini i Carabinieri. (ANSA).