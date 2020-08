È stato trovato senza vita all’interno di una casera diroccata, in una in zona boschiva, il corpo dell’uomo cinquantasettenne di Pedavena, Primo De Bortoli, di cui non si avevano notizie dal 29 luglio scorso.

La scoperta è stata fatta da Tea un cane del gruppo cinofili dei vigili del fuoco in una zona boschiva dalla fitta vegetazione in un’area a ovest di Pian D’Avena.

Il corpo dell’uomo è stato recuperato dai soccorritori e trasportato con l’elicottero elicottero Drago 62 a Pedavena a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Alle ricerche oltre ai vigili del fuoco hanno preso parte, il soccorso alpino, i carabinieri, e il soccorso alpino della guardia di finanza.

Oggi le ricerche dei soccorritori si erano concentrate nella zona di Pian d'Avena, Col Melon. De Bortoli, zaino in spalla, era uscito a piedi dalla propria abitazione a Pedavena il 29 luglio. Un testimone lo aveva visto scendere a Pian d'Avena dall'autobus che sale a Croce d'Aune; nella zona di Col Melon la famiglia ha delle proprietà.