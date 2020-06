Rimorchio a fuoco in A13: autostrada bloccata per ore

La notte scorsa all'una i vigili del fuoco sono intervenuti in autostrada A13 poco dopo l’ingresso di Padova sud in direzione Bologna per l’incendio del semirimorchio di un autoarticolato. I pompieri arrivati da Padova, Abano e Piove di Sacco hanno spento le fiamme, che si sono sviluppate all’interno del cassone del camion corriere. Durante le operazioni di spegnimento il tratto autostradale è rimasto interdetto al traffico. Le operazioni di completo spegnimento e bonifica sono terminate questa mattina all’alba con la rimozione del veicolo e la riapertura della circolazione stradale. Sul posto la polstrada e il personale ausiliario dell’autostrada. Le cause dell’incendio sono al vaglio delle squadre dei vigili del fuoco intervenute.