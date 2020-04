Il governatore Zaia in diretta:

"Tante aziente hanno riaperto in silenzio assenso, c'è più gente in giro indubbiamente. Io spero si riapra, ma ci vuole rispetto per una situazione di emergenza".

"Se ci sarà un'uscita, non si discute che i ragazzi saranno i primi ad uscire"

"Siamo sotto i 300 ricoverati in terapia intensiva: 297. Questo è merito dei veneti. Le restrizioni sono state un grande impulso"

"Abbiamo in arretrato tamponi che si sono accumulati per mancanza di reagenti, quindi è normale che ci sia un aumento dei casi positivi"