L'autostrada A4 segnala 9 chilometri di coda tra Verona Est e Soave per un incidente con ribaltamento che ha coinvolto tre mezzi e occupa corsia di emergenza e una corsia di marcia in direzione Venezia. Tre persone sono rimaste ferite, soccorse dal 118 sono state trasportate una in codice giallo al'Ospedale di Borgo Trento e due feriti lievi a San Bonifacio.