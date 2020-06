Prime code di mezzi pesanti in A4 fin dalle sei di questa mattina nella prima giornata di riapertura degli spostamenti interregionali.

Le code, rende noto Autovie Venete, hanno interessato il tratto di A4 compreso fra Redipuglia e San Stino di Livenza in direzione Venezia. In quel tratto, ricorda la Concessionaria, sono ancora attivi i cantieri per la realizzazione della terza corsia, la maggior parte dei quali in fase conclusiva.

Le deviazioni attivate in questi giorni per consentire di ultimare gli interventi - stesa dell’asfalto drenante compresa -, spiega Autovie, hanno reso meno scorrevole il traffico. Attualmente in A23 direzione nodo di Palmanova ci sono rallentamenti che si risolvono e si riformano, in A4 sono presenti code a tratti fra Palmanova e San Stino di Livenza.

La situazione è in costante evoluzione ma l’intensità del traffico non dovrebbe calare prima di questa sera.