In attesa della nuova ordinanza che il presidente Luca Zaia firmerà tra stasera e domani mattina - «prima dobbiamo leggere cosa ci sarà scritto nel decreto del governo, siamo in attesa del testo definitivo» -, la Regione Veneto ha diffuso le "Linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative".

«Le presenti schede tecniche - precisa la Regione - contengono indirizzi operativi specifici validi per i singoli settori di attività, finalizzati a fornire uno strumento sintetico e immediato di applicazione delle misure di prevenzione e contenimento di carattere generale, per sostenere un modello di ripresa delle attività economiche e produttive compatibile con la tutela della salute di utenti e lavoratori. In particolare, in ogni scheda sono integrate le diverse misure di prevenzione e contenimento riconosciute a livello scientifico per contrastare la diffusione del contagio, tra le quali: norme comportamentali, distanziamento sociale e contact tracing».

ECCO LE SCHEDE TECNICHE DELLA REGIONE (CLICCA QUI)

Le schede tecniche riguardano:

• RISTORAZIONE

• ATTIVITÀ TURISTICHE (balneazione)

• STRUTTURE RICETTIVE

• SERVIZI ALLA PERSONA (parrucchieri ed estetisti)

• COMMERCIO AL DETTAGLIO

• COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti)

• UFFICI APERTI AL PUBBLICO

• PISCINE

• PALESTRE

• MANUTENZIONE DEL VERDE

• MUSEI, ARCHIVI E BIBLIOTECHE