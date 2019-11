Razzismo, Boateng, nulla è cambiato

XCI

(ANSA) - FIRENZE, 04 NOV - ''Negli ultimi 6 anni non è cambiato nulla ma non molliamo, combattiamo tutti insieme contro il razzismo''. E' il messaggio postato da Kevin Prince Boateng sul proprio profilo Instagram. Messaggio che il centrocampista tedesco naturalizzato ghanese della Fiorentina ha corredato anche con il video risalente al 2013: durante un'amichevole a Busto Arsizio tra Pro Patria e Milan Boateng interruppe la gara per cori razzisti indirizzati a lui e ai compagni di squadra Muntari e Niang, lanciando il pallone sugli spalti, proprio come ha fatto ieri a Verona Mario Balotelli.