MESTRINO (Padova). Rapina in sala slot: dopo due settimane è scattato l'arresto. In carcere è finito Enrico Berto, 51anni di Padova, volto noto alle forze dell'ordine e accusato di aver messo a segno un colpo (con un complice non ancora identificato) alla Vlt Las Vegas di Mestrino.

Nel pomeriggio del 22 settembre, armato di pistola e con un casco integrale in testa, avrebbe fatto irruzione nel locale e, dopo aver colpito il titolare con un pugno in faccia ed avergli legato i polsi con fascette di plastica avrebbe portato via tutto l'incasso, circa 8000 euro.