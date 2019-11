Non c’è due senza... cinque. Questo vale solo per il referendum per la separazione di Venezia e Mestre, tra la laguna con isole dell’estuario da una parte e la terraferma dall’altra. Si vota domenica primo dicembre. Ma i veneziani alle urne per lo stesso motivo ci sono già stati nel 1979, poi nel 1989, nel 1994 e anche nel 2003. Ora ci ritorneranno grazie agli 800 mila euro messi a disposizione dalla Regione che renderanno la consultazione possibile. Da quel voto - serve il quorum - dipenderà la nascita di un nuovo Comune, quello di Mestre, e la morte della Città metropolitana di Venezia. Il tema, complice anche i disastri dell’“acqua granda” dei giorni scorsi, non scalda la politica. In sintesi, da Lega e M5s non arrivano indicazioni (Grillo però predica il sì) mentre FI è per l’astensione e il Pd per il no. Il tema è approdato più volte anche in Consiglio regionale e non ha animato particolarmente, forse perché nessun consigliere è veneziano doc o di Mestre.