Una ragazza di 15 anni, di Padova, ha denunciato alla polizia di essere stata violentata in spiaggia a Lignano - dove si trovava in vacanza - da tre giovani. Lo riporta il quotidiano locali Messaggero Veneto precisando che la violenza sarebbe avvenuta la notte di Ferragosto.

La ragazza era arrivata con un gruppo di amici a Lignano proprio per il Ferragosto. Nella notte, sul litorale, con lei c’erano tre amici che però si sarebbero allontanati, chiamati da altre due ragazze. La vittima avrebbe raccontato alla Polizia del commissariato di Lignano di essere stata avvicinata da tre ragazzi che l’hanno violentata e che poi sono fuggiti.

Immediatamente sono state avviate ricerche anche da parte della polizia locale e dei carabinieri, ma senza risultato. I quotidiani segnalano che sono al vaglio degli investigatori i filmati di videosorveglianza delle telecamere della zona.