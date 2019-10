VENEZIA. indagato per omicidio stradale un 53enne di San Stino di Livenza coinvolto ieri sera in un incidente stradale nel quale è morto un 60enne di San Donà di Piave. Lo scontro è avvenuto lungo la provinciale 57 all'altezza di Pra' di Levada. La Renault Megane guidata dal 53enne, secondo quanto accertato dai Carabinieri, ha urtato la parte anteriore dell'auto della vittima, facendola capovolgere e finire in un fosso.