SIENA/PADOVA. Tragedia ieri mattina a Siena, in piazza del Campo. Una 35enne nata e cresciuta a Padova fino al matrimonio, si è tolta la vita gettandosi dalla Torre del Mangia. A confermare l'ipotesi del suicidio, secondo quanto riferito dagli inquirenti, sono i filmati delle telecamere di videosorveglianza all'interno del palazzo pubblico e sulla sommità della torre e il ritrovamento di un biglietto scritto dalla 35enne. Il magistrato di turno ha disposto l'autopsia.

Il dramma si è consumato intorno alle 12.30 di venerdì. La donna è caduta dalla sommità della torre, alta 88 metri, che è accessibile per le visite turistiche. Numerosi i testimoni di quanto accaduto: come sempre piazza del Campo è affollata di residenti e turisti e anche altre persone che si trovavano sulla Torre hanno assistito alla scena. Sul posto sono poi intervenuti, insieme ai soccorsi inviati dal 118, i carabinieri, che seguono gli accertamenti, polizia e anche guardia di finanza, ma non c'è stato nulla da fare.

La giovane, 35 anni, lascia due figli di 5 e 7 anni. Nella borsa, come riporta Il Mattino di Padova, è stato trovato un biglietto in cui scriveva di non aver retto a una forte delusione sentimentale e dove chiedeva scusa ai figli. Una tragedia nella tragedia: quindici anni fa, nel 2004, una sorella gemella della donna era morta in circostanze analoghe a Jesolo, gettandosi dall'ultimo piano di un edificio.

Per tutti coloro che sono in difficoltà o che per qualsiasi motivo arrivano a pensare al suicidio, esistono riferimenti e servizi a cui rivolgersi. Per sentirsi meno soli, per trovare supporto psicologico, per imparare a superare le difficoltà.

Telefono Amico 199.284.284

Telefono Azzurro 19696

Progetto InOltre 800.334.343

I servizi possono essere contattati anche da amici o familiari di chi sta vivendo momenti difficili, per ottenere consigli e indicazioni su come comportarsi.