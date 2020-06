Porti: Venezia, visita ambasciatore Usa Eisenberg

BUO

(ANSA) - VENEZIA, 24 GIU - L'Ambasciatore degli Stati Uniti d'America, Lewis Michael Eisenberg, ha incontrato lunedí scorso a Venezia, per la seconda volta in pochi mesi, il presidente dell'Autorità di Sistema portuale del Mar Adriatico settentrionale, Pino Musolino. Lo rende noto l'Ambasciata Usa in Italia. Eisenberg, che è stato presidente della Port Authority di New York e New Jersey dal 1995 al 2001, ha affrontato con Musolino i temi relativi alle dinamiche dei traffici marittimi globali e alle necessità di sviluppo portuale e logistico. Particolare attenzione è stata riservata alla gestione dell'emergenza sanitaria legata alla pandemia Covid-19 nei porti e alle misure per stimolare la ripresa commerciale ed economica. È stata ribadita - conclude la nota - la necessità di rafforzare la collaborazione fra Italia e Stati Uniti sui temi dell'innovazione produttiva e tecnologica, anche a beneficio di Venezia e del Veneto il cui sistema portuale può ospitare negli oltre 2.200 ettari attività ad alto valore aggiunto. (ANSA).