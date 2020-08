Porti:Musolino commissario Autorità Adriatico settentrionale

CO

(ANSA) - VENEZIA, 06 AGO - La ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli ha nominato Pino Musolino Commissario straordinario dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico settentrionale per assicurare la regolare prosecuzione dell'attività dell'ente. Il decreto di nomina dispone contestualmente lo scioglimento del Comitato di gestione della stessa Autorità per la mancata approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario 2019 entro il termine previsto. Nelle prossime settimane verrà inoltre avviata la procedura di evidenza pubblica per nominare i presidenti delle Autorità portuali in scadenza. (ANSA).