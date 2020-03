Nel giro di una settimana il Veneto porterà l’effettuazione dei tamponi per il Covid-19 dagli attuali 3.210 a 11.330 al giorno, coinvolgendo, secondo le singole potenzialità, tutte le microbiologie della rete ospedaliera regionale. Lo prevede il piano della Regione, annunciato stamani dal presidente Luca Zaia e approvato per il rafforzamento dell’esecuzione dei tamponi.

In particolare, nell’Ulss 1 Dolomiti si passerà da 250 a 360 tamponi al giorno, nell’Ulss 2 Marca Trevigiana da 360 a 1.800, nell’Ulss 3 Serenissima da 300 a 1.800, nell’Ulss 4 Veneto Orientale da zero a 50, nell’Ulss 5 Polesana da 150 a 200, nell’Ulss 6 Euganea da 240 a 1.200, nell’Ulss 7 Pedemontana da 160 a 320, nell’Ulss 8 Berica da 160 a 1.220, nell’Ulss 9 Scaligera da 150 a 300; nell’Azienda ospedaliera di Padova da 1.200 a 2.400, e nell’Azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona da 240 a 1.680.

«A queste - ha spiega Zaia - si aggiungono le attività del professor Crisanti, che vanno secondo altri canali scientifici, che sono quelle più "on the road", e saranno circa 10 mila tamponi che saranno a corredo, per isolare eventuali focolai. Alle Microbiologie del Veneto e ai direttore generali Ulss abbiamo già detto di predisporre i tamponi partendo dal personale sanitario, alle case di riposo, ai medici di base, dopodiché tutti quelli che hanno sintomi. Non sarà immediato, i dipendenti sanitari sono 54 mila in tutto il Veneto, 3.150 i medici di base, ma questa è la filosofia. Penso che entro una settimana siamo a regime col tema dei tamponi sui dipendenti per poi implementare sempre di più la risposta con chi non ha i sintomi. Più casi isoliamo, più sicurezza creiamo. Finora - ha concluso - abbiamo fatto 35 mila tamponi e ne abbiamo avuti 31.125 negativi».