PADOVA. Una mamma di 29 anni è stata arrestata con l’accusa di atti persecutori nei confronti dell’ex marito e del figlio di due anni. A eseguire la misura emessa dal Gip di Venezia sono stati i carabinieri di Sarmeola di Rubano, che avevano raccolto le denunce e segnalazioni dell’ex.

L’arrestata, di origini romene, avrebbe perseguitato in più occasioni l’ex marito, un padovano di 42 anni, per convincerlo a tornare insieme dopo che lui l’aveva lasciata. Inoltre avrebbe disobbedito alle prescrizioni della procura dei minori, che aveva assegnato la custodia del figlio di appena due anni al papà. Recentemente la donna sarebbe andata alla scuola materna per cercare di riprendersi al bambino e sarebbe arrivata anche a picchiare una delle istitutrici che le aveva bloccato la strada. La donna si trova ora rinchiusa al carcere di Verona.