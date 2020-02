Perde controllo auto, morto 18enne

YLB-BUO

(ANSA) - VICENZA, 13 FEB - Un automobilista di 18 anni, residente in uno dei comuni dell'Alto Vicentino, è morto, oggi a Fara Vicentino (Vicenza), in seguito alle ferite riportate in un incidente stradale. Secondo una prima ricostruzione da parte della Polstrada e della Polizia locale, che ha svolto i rilievi, il giovane, alla guida della sua vettura, avrebbe sbandato in curva e dopo aver perso il controllo del mezzo, che ha fatto un testa-coda, è finito con il rimorchio posteriore di un mezzo pesante che si trovava parcheggiato nella piazzola adiacente l'arteria, andandosi ad incastrare sotto le ruote posteriori. I sanitari del Suem 118 non hanno potuto che confermare il decesso. (ANSA).