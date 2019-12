Dal primo dicembre 2018 al 30 novembre 2019, nel Veneto, sono stati 45.651 gli interventi dei vigili del fuoco a fronte di 56.859 squadre intervenute.

Rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente c’è stato un aumento pari a 2.215 interventi in più. Il dato è stato reso noto oggi i occasione dei festeggiamenti, da parte del corpo, della patrona Santa Barbara.

Mediamente ogni giorno i vigili del fuoco intervengono in regione 125 volte con la presenza di 155 squadre. Secondo i pompieri, sono stati 10.796 gli interventi del comando di Venezia a seguire il comando di Treviso con quasi 6.000 interventi, Padova, Vicenza e Verona con poco più di 5.600,

Belluno con 4.806 e Rovigo con 3.034.

Gli incendi sono stati 7.188 con un incremento di 595 interventi in più rispetto al periodo annuale preso in esame. Tra gli incendi più importanti a maggio il rogo della Sefi Ambiente di San Donà e a luglio della Isello vernice di Brendola. Quasi 7.000 gli interventi per soccorsi e salvataggi tra cui rientra l’attività di ricerca persone secondo i piani delle prefetture. Sono state 365 le attività di ricerca persone nel Veneto con un incremento di 18 interventi rispetto allo stesso periodo precedente di 12 mesi. Attività di ricerca e soccorso complessa con l’attivazione di molteplici squadre, nuclei specialisti quali il reparto volo, sommozzatori, nuclei cinofili, operatori TAS (Topografia Applicata al Soccorso e SAF (Speleo alpini Fluviali) e volontari. Incremento anche per gli interventi di incidenti stradali pari 4.038 interventi rispetto 3.721 dei dodici mesi precedenti.