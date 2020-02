Pellizzari con cartello 'niente paura'

CO

(ANSA) - VENEZIA, 28 FEB - Umberto Pellizzari, apneista che ha stabilito record mondiali in tutte le discipline dell'apnea, oggi è sceso in fondo alla piscina Y-40 di Montegrotto Terme (non distante da Vo' Euganeo) per lanciare un messaggio di sostegno e vicinanza a tutte le attività della zona messe in seria difficoltà dall'emergenza Coronavirus. Lo sportivo ha esposto sott'acqua un cartello con la scritta "Niente paura" per esorcizzare il momento e per dire che le attività economiche sono pronte ad accogliere i turisti che nelle ultime ore hanno preferito disdire la propria prenotazione.