VENEZIA. Una nave da crociera si è scontrata stamattina a Venezia con un battello. L’incidente si è verificato nel Canale della Giudecca mentre la nave era in fase di attracco.

L’incidente tra la nave da crociera e il «Michelangelo», un grande battello di tipo fluviale, è avvenuto quando il "lancione" aveva

già attraccato al molo. La nave ha colpito dapprima la banchina portuale, danneggiandola, ed ha proseguito con l’inerzia

appoggiandosi alla poppa del battello. I vigili del fuoco sono impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza.

Ci sono due persone contuse, in modo lieve, tra i passeggeri del battello turistico contro il quale si è scontrata stamane nel porto di Venezia una nave della compagnia ’Msc’. Altri due sono stati portati a loro volta in ospedale a scopo precauzionale. Non si conosce ancora la nazionalità dei contusi.

«La nave di Msc aveva un’avaria al motore, segnalata subito dal comandante. Il motore era bloccato, ma in spinta, perchè la velocità aumentava, come confermano i tracciati Ais». Lo dice all’Ansa Davide Calderan, presidente della «Rimorchiatori Uniti Panfido», la società che con due imbarcazioni stava guidando la "Opera" all’arrivo in marittima, prima dell’incidente. I due rimorchiatori hanno cercato di fermare il "gigante", fino a quando un cavo di traino si è rotto, tranciato dall’impatto con il battello fluviale.