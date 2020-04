Patriarca Venezia celebra a San Rocco

BUO-BUO

(ANSA) - VENEZIA, 19 APR - Il patriarca di Venezia, mons. Francesco Moraglia, ha celebrato stamani la messa nella chiesa di San Rocco a Venezia, cerimonia che si è svolta a porte chiuse e trasmessa in televisione e in streaming su Facebook. Alla celebrazione ha preso parte anche il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, in rappresentanza della città. Vissuto nel XIV secolo, San Rocco è venerato come intercessore per i malati di peste, e nel 1576 con voto solenne la Repubblica di Venezia lo ha dichiarato protettore contro la peste e compatrono della città. Al termine della Messa è seguita la benedizione della città con la reliquia del santo. (ANSA).