Viene fermata dai carabinieri per un controllo, si scopre che va in giro con la patente scatuta da anni e lei cosa escogita per cavarsela? Dà le generalità della gemella. Peccato che il "trucchetto" sia stato scoperto e per lei sia scattata la denuncia. Nei guai, a Gazzo Padovano è finita P.R., 37 anni di Piazzola sul Brenta. Fermata alle 19.30 per un normale controllo mentre era a bordo di una Fiat Punto e avendo la patente scaduta dal giugno 2011, ha cercato di non finire nei guai dando i dati della sorella gemella.