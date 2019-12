Pallavolo: Mondiale club donne; Conegliano in finale

CLN

(ANSA) - ROMA, 07 DIC - Le campionesse d'Italia dell'Imoco Volley Conegliano si sono qualificate per la finale del Mondiale per club donne a Shaoxing, in Cina, battendo nella prima semifinale la squadra turca del Vakifbank Istanbul per 3-2 (25-23, 20-25, 25-23, 21-25, 23-21). Il Vakifbank, allenato dall'italiano Giovanni Guidetti, era il club campione del mondo in carica. Conegliano l'ha battuto dopo aver annullato 9 match point ed essere sotto 14-10 nel tie-break. Fantastica la prestazione di Paola Egonu, autrice di ben 39 punti . Nella seconda semifinale iridata ora ci sarà un'altra sfida italo-turca, fra Igor Gorgonzola Novara ed Eczacibasi Istanbul. (ANSA).