Mascherine obbligatorie anche all'aperto, chiusure anticipate dei locali e feste private a numero ridotto: queste le misure nazionali anticoronavirus attese nel nuovo Dpcm che sarà presentato oggi in Cdm e varato dopo il passaggio di domani in Parlamento.

E il governatore del Veneto, Luca Zaia, intervenendo al programma di Canale 5 «Non è la D’Urso» anticipa: «Io credo che contro il virus dobbiamo fare squadra. Da Nord a Sud».

Su quali dovranno essere le imposizioni per frenare l’impennata di contagi da coronavirus, il governo ha deciso, infatti, di confrontarsi con le Regioni. E di attendere i suggerimenti delle opposizioni durante il dibattito parlamentare di domani, quando il ministro della Salute Roberto Speranza riferirà alle Camere i contenuti del nuovo Dpcm e annuncerà ufficialmente la richiesta di proroga dello stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021.

Sulle diverse dotazioni e i diversi approcci all’emergenza tra Regioni, Luca Zaia ha detto di ritenere che «ci sono sistemi sanitari in grado di affrontare questa situazione. Tra governatori ci coordiniamo, condividiamo le buone pratiche, perchè non esiste un libretto di "uso e manutenzione" sul virus». Continua: «Ce lo siamo dovuti inventare questo percorso, perchè se aspettavamo gli scienziati, erano quelli che ci dicevano che non serviva usare la mascherina». «La mascherina invece - ha concluso il governatore - è essenziale. L'uso della mascherina salva la vita».