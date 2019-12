Le condizioni meteorologiche di martedì 31 dicembre nel Veneto, con tempo prevalentemente sereno o poco nuvoloso, si prevede permarranno nei primi due giorni dell’anno entrante. Un aumento delle temperature massime sarà accompagnato da una sostanziale assenza di variazioni per quelle minime.

IN PIANURA ATTENZIONE PER GELATE

In pianura, tra stasera (31 dicembre) e dopodomani (2 gennaio), temperature anche inferiori allo zero e la presenza di nebbie potranno determinare – soprattutto nelle ore più fredde, di notte e di primo mattino – formazione di brina e ghiaccio al suolo.

Il Centro funzionale decentrato della Protezione civile ha comunicato l’attivazione della fase operativa di “Attenzione” per “Gelate”, dalle 20.00 di questa sera alle 10.00 di giovedì 2 gennaio, sulle zone di pianura e costiere del territorio regionale.

IN MONTAGNA ALLERTA VALANGHE

Temperature diurne piuttosto miti, e accumuli della neve causati dal vento stanno contribuendo a far innalzare il rischio valanghe sulle montagne del Veneto. Da martedì 31 dicembre a giovedì 2 gennaio il Centro Arpav di Arabba prevede un indice di rischio marcato (grado 3 su una scala fino a 5 punti) sulle Dolomiti, specie oltre il limite del bosco, e di moderato (grado 2) sulle Prealpi.

Il rischio maggiori alle quote più alte sulle Dolomiti - spiega il bollettino - è dovuto alla possibilità di distacchi di

lastroni ’da ventò già con un debole sovraccarico, ovvero il passaggio di un singolo sciatore, o un escursionista con racchette da neve). Il rischio è minore sulle Prealp perché in queste aree i lastroni da vento sono meno diffusi. Gli accumuli, spiegano gli esperti di valanghe, si presentano lisci e opachi, sono presenti nelle conche e nelle piccole valli sottovento, in singole radure alle quote medio alte e nelle zone di entrata dall’alto dei canali ripidi.

Nei prossimi giorni sulla montagna veneta è previsto bel tempo, con temperature miti in quota, e inversione termica nelle valli. La mancanza del freddo renderà più fragili i lastroni da vento, quindi - conclude il bollettino del centro di Arabba - l’innesco di valanghe potrà essere più facile. Sono inoltre possibili anche valanghe spontanee lungo i canali più carichi di neve, e sui versanti più esposti al sole.