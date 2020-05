Ecco la nuova ordinanza regione entrata in vigore oggi e valida fino al 17 maggio compreso

Spostamenti: è possibile andare a trovare "le persone che sono legate da uno stabile legame affettivo" e "altre persone indicate nei chiarimenti pubblicati nel sito della Regione". Sono ammessi gli spostamenti per gli acquisti di beni e servizi di cui sia ammessa la vendita e la prestazione, anche al di fuori del comune di residenza (es. alimentari, ferramenta, autolavaggi e ogni altra attività economica di cui sia ammesso lo svolgimento).



Sport ammessi: camminata, corsa, ciclismo, tiro con l’arco e a segno, equitazione, tennis, golf, pesca sportiva, canottaggio, l’attività remiera, il motociclismo, arrampicata sportiva, scialpinismo, attività sportive acquatiche, wind surf, attività subacquee, e altro (tenere d'occhio i "chiarimenti" nel sito della Regione). Per svolgerli ci si può spostare in tutta la regione

Seconde case, camper, barche: lo spostamento si fa per lavori di manutenzione ma può essere effettuato dal proprietario o locatore assieme ai conviventi.



E' consentita la navigazione



Chiusura festiva: nei giorni festivi stop a esercizi commerciali di vendita generi alimentari, apparecchi elettronici e telefonici, elettrodomestici, ferramenta, illuminazione, fotografia.



Cibo d'asporto: niente più prenotazione. Non è ammesso il consumo sul luogo



Agriturismi: possono fare consegne di cibo a domicilio e vendere cibo d'asporto



Attività chiuse: è consentito l’accesso per vigilanza, manutenzione, pulizia e sanificazione, la ricezione in magazzino di beni.



Mercati: rispettando le regole di accesso, si possono vendere alimentari, vestiti e scarpe per bambini, libri, cartoleria e piante e fiori.



Ambulanti: è ammessa la vendita in forma ambulante (secondo le regole dei Comuni).



Sì a ristoranti e bar come "mense aziendali": a "porte chiuse", possono fornire pasti a un elenco preciso di dipendenti di una azienda, oppure di più aziende ma in stanze diverse, in caso anche a turni.



Addestramento animali: è consentita l’attività di allevamento e addestramento di animali anche presso i centri di addestramento