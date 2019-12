Nuoto: europei 25m; azzurri bene, Pellegrini avanti nei 100 sl

ROI

(ANSA) - ROMA, 05 DIC - Dopo il pieno di medaglie nel giorno di apertura degli europei di nuoto in vasca corta di Glasgow, gli azzurri continuano a mettersi in mostra. Intanto strappa il passaggio alle semifinali dei 100 stile Federica Pellegrini con il setimo tempo di 53''42. Prima l'inglese Freya Anderson. Decisamente bene gli azzurri nei 200 stile libero. Accedono alla finale Stefano Ballo e Filippo Megli rispettivamente con il quinto e l'ottavo tempo (1'42''92 e 1'44''18). Il più veloce è il britannico Duncan Scott in 1'40''92. Conquistano il pass per la semifinali dei 50 farfalla Elena Di Liddo e Ilaria Bianchi. Davanti a tutte la francese Melanie Henique in 25''37. (ANSA).