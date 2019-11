VERONA. Tre ore da brividi in balia di una banda di rapinatori armati e incappucciati che, oltre a fare razzia di gioielli, orologi e contanti, hanno pure cenato nella loro abitazione completamente messa a soqquadro. Senza mai perderli d’occhio mentre i due poveri pensionati si facevano coraggio a vicenda abbracciati sul divano sotto la minaccia di una pistola e di spranghe di ferro in quella che sembrava la sequenza di un brutto film.

È stata una notte terribile, che farà sicuramente fatica a dimenticare, quella vissuta questa settimana nella sua villa immersa nelle campagne di Vigo, frazione di Legnago, da una coppia di anziani - lei un’ex insegnante di 75 anni, lui un ex imprenditore che ne compirà 78 tra qualche giorno - assaltata e derubata tra quelle mura dove finora si sentiva al sicuro. Un incubo che non sembrava avere mai fine e che, con il passare dei minuti, ha fatto temere il peggio a marito e moglie. Fortunatamente, malgrado il grosso spavento rimediato, i pensionati non hanno subito violenza e sono usciti indenni da un’esperienza agghiacciante da cui devono ancora riprendersi. E dopo che i loro aguzzini, quasi sicuramente stranieri, si sono dileguati facendo perdere le loro tracce nel buio, erano così stremati ed impauriti che non hanno avuto la forza e il coraggio di avvisare neppure i loro familiari. Se ne sono andati così a letto, probabilmente senza chiudere occhio.

E solo l’indomani, accompagnati dal figlio, sono andati a sporgere denuncia ai carabinieri di Legnago.