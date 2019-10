CAMPONOGARA (Venezia). Niente servizio scuolabus per una settimana per i ragazzini bulli in classe. Lo prevede il nuovo regolamento sul trasporto scolastico deciso dal Comune di Camponogara, nel veneziano che - scrive Repubblica - ha scelto la linea dura per prevenire i comportamenti violenti o scorretti degli studenti a scuola. Le disposizioni, analogamente a quanto fatto in altri comuni del Veneto, contengono un avviso alle famiglie degli alunni, nel quale si spiega che in caso di episodi di bullismo di cui si rendessero responsabili i figli riceveranno prima un avviso verbale, poi uno scritto, ed infine il divieto di una settimana all’utilizzo dello scuolabus. Un "Daspo" scolastico non nuovo in Veneto, già adottato da altri comuni del Veneziano e del trevigiano così come come a Sondrio, in Lombardia.