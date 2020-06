La diretta di Luca Zaia

ORDINANZE E REGOLE, SI CHIUDE A GIUGNO

«Dopo i servizi per i bambini 0-3 stiamo lavorando sulle linee guida per discoteche, casinò e mondo degli spettacoli. Ci siamo dati il mese di giugno per chiudere tutte le partite delle autorizzazioni e delle ordinanze, ma vogliamo vedere l'evoluzione del contagio in questa settimana»

LE FRONTIERE VANNO APERTE

«Siamo preoccupati perché non c'è chiarezza in merito all'apertura delle frontiere. È inammissibile, incomprensibile che i fratelli austriaci abbiano dei governanti che remano contro. Vuol dire che non hanno nemmeno capito, in barba al contratto sociale e alle idee di Rosseau, cosa vuol dire rappresentare i propri cittadini. Non siamo gli untori d’Europa. Abbiamo avuto la sfortuna, ma anche il grande merito, di aver trovato il Covid 19 in nome e per conto del resto del mondo occidentale. Oltre le buone pratiche sanitarie abbiamo dimenticato di quando ancora non c’era il libretto di manutenzione per l’uso per l’emergenza Coronavirus. Chi è arrivato dopo il Veneto si è trovato tra le mani uno story board di come comportarsi. Non esiste che stiamo lì a pettinare le bambole. Invito il Governo di fare in modo che si aprano le frontiere».

BERSANI? SPERO USCITA INFELICE

«Spero che sia stata solo un'infelice uscita». Così Zaia ha commentato le dichiarazioni di Pierluigi Bersani secondo il quale "i cimiteri sarebbero pieni se ci fosse il centro destra". «Davanti a tutti questi morti - ha aggiunto Zaia - avrei evitato. Ci vuole rispetto per i morti e per le persone che hanno sofferto. In Veneto c’è un detto: "prima di parlare, taci"».

OSPITE IL PROFESSOR NAVALESI

Insieme al governatore Zaia, e agli assessori Lanzarin e Bottacin, c'è anche il il professor Paolo Navalesi, direttore dell'Istituto di Anestesia e Rianimazione in Azienda ospedaliera a Padova. «È stato il nostro "faro" per quanto riguarda la presa in carico dei pazienti più critici» ha sottolineato Zaia.

«In Veneto - ha spiegato Navalesi - abbiamo avuto al massimo un rapporto del 20% tra ricoveri intensivi e ricoveri totali, siamo stati tra i migliori in Italia. Oggi il problema è sotto controllo e, dal mio punto di vista, è dietro le spalle ma dobbiamo continuare a tenerlo monitorato con comportamenti virtuosi».

«Non è una polmonite. Nulla di quello che è successo me lo sarei aspettato. Questo virus è stato imprevedibile e spero non trovarmi più in questa situazione».

«Per quanto riguarda le terapie intensive, io non ho mai avuto il problema di non ricoverare un paziente perché non c'era il letto»

«Il vantaggio è stato aver allestito reparti intermedi e ben gestiti dai miei colleghi pneumologi»

«Chiunque faccia una previsione oggi su quello che succederà a ottobre, per me è un demente. Certo che se ad ottobre il virus si ripresentasse, noi saremmo in grado di rispondere nel giro di qualche ora»

«Il 30% dei malati estubati dalla terapia intensiva ha avuto problemi neurologici seri, ma è andato tutto bene. Non conosciamo ancora il danno che dà questo virus; dobbiamo monitorare i pazienti, qualcuno non guarirà del tutto»