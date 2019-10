CASTELFRANCO VENETO (Treviso). Trovata senza vita in casa, probabilmente vittima di un arresto cardiaco. Il dramma si è consumato in un'abitazione di via Europa Unita, a Castelfranco Veneto. È qui che è stato ritrovato il corpo di Fabiola Dal Monte, 50 anni, bassanese di origine, poi trasferita a San Martino di Lupari (Padova) e da qualche anno residente a Castelfranco. A fare la tragica scoperta, come racconta la Tribuna di Treviso, è stato un amico preoccupato dal fatto che non riusciva a mettersi in contatto con lei via telefono, ma soprattutto per le sue condizioni di salute, a quanto pare non ottimali nell'ultimo periodo.

Subito sono state allertate le forze dell’ordine e una pattuglia dei carabinieri è giunta sul posto per compiere i rilievi. Da un primo esame medico la donna sarebbe venuta a mancare nelle ore precedenti al ritrovamento. Sarà ora l’autopsia a stabilire l'esatta causa della morte. Fabiola Dal Monte si era trasferita recentemente a Castelfranco, dove risiedeva da sola. Fino ad aprile aveva lavorato come receptionist in una palestra della zona.