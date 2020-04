Tra poco la diretta del governatore Luca Zaia

"Bollettino ancora positivo, la curva ha preso una direzione. Risultati positivi per il decimo giorno consecutivo, ma non bisogna abbassare la guardia. Stanno calando anche le persone in isolamento. Abbiamo superato i 208 mila tamponi fatti"

"La mortalità in Veneto è metà della media nazionale: abbiamo il 15,7 % sui casi trattati"

"Mascherine: sempre quando si esce. Abbiamo già distribuito 10 milioni di pezzi. Non si trovano le mascherine? Mettete un foulard"

"Non si può andare a fare legna nei boschi"

"Negozi per bambini aperti solo due giorni. Non si può aprire un negozio di scarpe perché c'è un reparto dedicato ai bambini: solo negozi specializzati"

"I fisioterapisti possono lavorare secondo quanto disposto dai codici Ateco"

"Distanza: tolti i 200 metri, abbiamo introdotto i concetti di vicinanza e prossimità. Ho firmato un'ordinanza che ha ripreso pari pari la frase presente nel Dpcm. La distanza è logico che è molto prossima all'abitazione. Io non posso vedere foto di parcheggi di rifugi pieni di macchine, perché mi costringete a rimettere una distanza. In spiaggia non si va, in montagna non si va: si resta nel proprio Comune di residenza e si esce di casa solo nel raggio entro il quale si vede la propria abitazione. Aspetto ancora 24 ore, non costringetemi a rimettere limiti"

"Picnic? Lo fai nel tuo giardino o terrazzo e in solitaria, solo con il tuo nucleo familiare senza invitare parenti o amici"

"Donazioni: superati i 47 milioni di euro"