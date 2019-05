La protezione civile del Veneto ha dichiarato la fase operativa di attenzione per neve sulle zone montane e pedemontane dalle ore 18 di domani alla mezzanotte di lunedì 6 maggio.

A livello locale, si potrà variare in preallarme o allarme, a seconda dell’intensità dei fenomeni. Per criticità idrogeologica viene decretato lo stato di attenzione (anch’essa con possibile variazione) nei bacini idrografici Alto Piave, Piave Pedemontano, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Basso Brenta-Bacchiglione, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna, dalle 14 di domani alle 8 di lunedì.

Stato di attenzione su tutto il Veneto per forte vento dalla mezzanotte di domenica alle 8 di lunedì 6.

Secondo le le previsioni meteo dell’Arpav, tra domani e sabato il tempo sarà da instabile a perturbato, con precipitazioni dapprima sparse a prevalente carattere di rovescio-temporale, più diffuse e consistenti tra il pomeriggio-sera di domani e il primo pomeriggio di domenica.

Limite neve in marcato abbassamento da sabato sera fino a 600/900 metri. Rinforzo dei venti dai quadranti settentrionali dalle prime ore di domenica fino a risultare forti in quota, specie sui rilievi prealpini. Fenomeni in attenuazione dal

pomeriggio/sera di domenica.