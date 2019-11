MALTEMPO. Ore 13. «C'è rischio di un nuovo 2010. Siamo difronte alle condizioni che determinarono l'alluvione di nove anni». Lo dichiara il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, che sta seguendo il lavoro dell’Unità di crisi per fronteggiare la marea record che ha devastato Venezia e l’ondata di maltempo che sta interessando il territorio.

Secondo l'Arpav, nelle prossime ore, pare si debba fare i conti con la neve: attesi ulteriori 120 centimetri in montagna con le nevicate in arrivo. Neve che, se cadesse e poi si sciogliesse a causa del vento di scirocco e delle alte temperature stagionali, aggraverebbe la situazione.

LE PREVISIONI. Oggi, diminuzione della nuvolosità con schiarite via via più ampie nel corso del pomeriggio. Nella prima metà di giornata di domani in prevalenza soleggiato nel corso del pomeriggio nuvolosità in aumento fino a cielo coperto e precipitazioni diffuse entro fine giornata.

Venerdì, tempo perturbato con precipitazioni diffuse, a tratti forti; su zone montane e pedemontane quantitativi abbondanti. Nevicate a 1400/1600 m circa su Prealpi e intorno a 1200/1400 metri sulle Dolomiti. Venti a tratti forti di scirocco su costa e pianura e sulle dorsali prealpine.

IL BOLLETTINO A VENEZIA

Ore 13. Dopo il picco storico dell’acqua alta, raggiunto ieri sera alle 22.50 (è il secondo record, dopo quello di 194 cm del 1966), la situazione di emergenza rientrerà con un abbassamento delle acque. Secondo le previsioni di Meteo.it, venerdì tornerà l’acqua alta a Venezia con un picco di 140 centimetri.

Ore 12 Il valore della punta massima dell’acqua alta prevista per le prossime ore è di 120cm alle 23.35 di questa sera. Lo rende noto il Centro maree del Comune di Venezia che sta rivalutando al ribasso le previsioni delle scorse ore. Il dato resta comunque indicativo - viene detto - in relazione ai possibili repentini mutamenti di vento e condizione del mare Adriatico.

Ore 11 Proseguono i disagi e si aggravano i danni causati dalla marea record a Venezia, con la nuova ondata di piena che ha toccato i 160 centimetri ma che - riferisce il Centro maree del Comune di Venezia - sta rapidamente calando. «Abbiamo davanti una devastazione apocalittica e totale, ma non esagero con le parole, l’80% delle città è sott’acqua, danni inimmaginabili, paurosi», spiega il governatore del Veneto, Luca Zaia.

Oltre ai gravi danni alla Basilica di San Marco, dove tutta la cripta è stata sommersa, l’acqua alta non ha risparmiato neppure il Teatro La Fenice, invadendo le aree di servizio e rendendo inutilizzabile il sistema elettrico e quello anti incendio.

Tutto il centro storico, dove - secondo quanto riferito dalla protezione Civile - si sono registrati numerosissimi danni, ha un aspetto spettrale. In queste ore ci sono state anche delle vittime.

Due persone sono morte nell’isola di Pellestrina, dove la situazione è particolarmente critica: all’anziano di 78 anni, rimasto fulminato mentre cercava di far ripartire le elettropompe nella sua casa allagata, si è aggiunto un secondo abitante dell’isola, trovato deceduto anche lui in casa, probabilmente per cause naturali.

Ore 8.30 Il Centro maree del Comune di Venezia prevede alle 10.30 una massima di 160 centimetri. Continuano anche oggi, quindi, dopo l’impennata di ieri sera a 187 cm., le maree eccezionali a Venezia. Sono già suonate le sirene d’allarme per il nuovo picco previsto di alta marea a Venezia. Alle 8.30 il livello registrato a Punta della Salute è già di 130 centimetri.