AGGIORNAMENTO ore 19 Sono saliti a 511 i casi di Coronavirus in Veneto. Lo rende noto la Regione Veneto (bollettino 6 marzo alle 17). Rispetto al bollettino mattutino sono stati registrati 23 casi in più. Il numero dei decessi (sono 12) non è invece, fortunatamente aumentato. Dei 23 nuovi casi 10 riguardano Venezia, 6 Padova, 5 Vicenza, 4 Belluno, 1 Verona, 1 Treviso. I ricoverati sono 155, dunque 11 in più rispetto al mattino. Di questi 39 sono in terapia intensiva (+12), quattro dei quali all'ospedale San Bortolo. I contagiati nel Vicentino salgono dunque a 30.

Mercoledì 6, ore 9 Sono saliti a 488 i casi positivi al Coronavirus in Veneto (25 nel Vicentino). Lo rende noto la Regione (bollettino ore 9 di venerdì 6 marzo) sottolineando che sono 29 i nuovi casi. Il numero dei decessi è salito a 12. Un paziente è infatti morto nelle ultime ore all’ospedale di Treviso. Tra i 29 nuovi casi, 12 riguardano Verona, 8 Padova, 4 Venezia, 3 Vicenza e per 2 è in corso l’assegnazione. 27 sono i malati attualmente in terapia intensiva, 2 in più rispetto al precedente report.

I CASI NEL VICENTINO

A Vicenza e provincia i casi di positività sono saliti a 25, tre in più rispetto all'ultimo report di ieri sera. Di questi 8 pazienti sono ricoverati al San Bortolo di Vicenza, di cui 4 in terapia intensiva. Altri 3 sono invece ricoverati all'ospedale di Santorso.

LA MAPPA DEI CONTAGI IN VENETO

L’area più colpita è quella di Padova con 112 casi, che supera così quella di Treviso dove i positivi sono 108. A Vo', dove il cluster è stato rimodulato con i soli residenti nel Comune, ci sono 84 casi. Sono 86 a Venezia, 49 a Verona, 25 a Vicenza, 6 a Belluno e 4 a Rovigo, 3 sono casi collegati alla Lombardia (anche se residenti in Veneto) e per 11 è in corso l’assegnazione epidemiologica.

Il maggior numero di ricoveri resta all’ospedale di Treviso (42, +4), poi Padova (39, +3), Venezia (13), Mestre (18), Vicenza (8, +3), Santorso (3), Verona (10, +4), Rovigo (4), Legnago (3), Negrar (3) e infine Mirano 1. Hanno lasciato l’ospedale 18 pazienti dal 21 febbraio. Guariti, dalla stessa data, 4 pazienti.

IL NUMERO VERDE

È attivo il numero verde della Regione Veneto 800462340 per assistere e informare i cittadini sui comportamenti da tenere da parte delle persone che temono di essere entrate in contatto con il virus.