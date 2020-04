AGGIORNAMENTO ORE 19 L’aggiornamento serale del bollettino della Regione (14 aprile ore 17) sull’evoluzione del Coronavirus segnala 82 nuovi casi in Veneto. Il numero dei positivi tocca così quota 14.514 dall’inizio dell’epidemia. I soggetti attualmente positivi sono 10.741. Cala la pressione sulle terapie intensive degli ospedali (-15), dove si trovano 218 pazienti. Il cluster di Vo' resta a quota zero per nuovi contagi. Per quanto riguarda i deceduti, si registrano 18 morti in più (per un totale di 930) ma questo numero, precisa la Regione, comprende dati relativi anche all’aggiornamento del periodo di Pasqua, non riferibili solo ad oggi.

Secondo i dati forniti dalle Ulss 8 e Ulss 7, nelle ultime 24 ore a Vicenza e provincia, purtroppo, si registrano altri sei morti: quattro al San Bortolo e due all'ospedale di Santorso. Sale così a 1106 il triste elenco dei decessi negli ospedali vicentini dall'inizio dell'emergenza. Calano ancora però i ricoverati che sono 262 (-8), così come i pazienti in terapia intensiva 31 (-5). I casi complessivi di positività al Covid-19 sono 2.135, mentre i guariti sono 457.

ORE 10.30 L’ultimo bollettino della Regione Veneto (14 aprile ore 8) aggiorna con altri 144 nuovi casi stamane il numero dei positivi al Coronavirus, che raggiunge quota 14.432 dall’inizio dell’epidemia. Solo il cluster di Vo' continua a segnare zero. I decessi rispetto a ieri sono 7, per un dato cumulato (ospedali e case di riposo) di 906 vittime. I soggetti attualmente positivi sono 10.736. Cala la pressione sulle terapie intensive degli ospedali (-7), dove si trovano 233 pazienti.