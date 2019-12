Gravissimo incidente poco prima di mezzanotte sulla Transpolesana all'altezza di Legnago, in direzione di Verona.

Per cause in corso di accertamento, ma verosimilmente complici nebbia e ghiaccio, due mezzi pesanti si sono violentemente tamponati.

Morto uno dei due conducenti, un 37enne, ferito ma in modo non grave l'altro camionista. Sul posto 118, vigili del fuoco e polizia stradale.

La 434 è stata chiusa e in quel tratto lo è stato fino alle 8 in direzione Nord con uscita obbligatoria a Vangadizza.