Una 73enne è stata denunciata dalla polizia per truffa ai danni dello Stato e occultamento di cadavere perché non ha segnalato la morte del figlio 50enne invalido, avvenuta alla fine del 2018, per continuare a ritirare l’indennità mensile riconosciuta dal sistema previdenziale nazionale.

Le indagini della Polizia erano iniziate nel maggio dello scorso anno quando, in un appartamento di Treviso, si scoprì la presenza di un cadavere in stato di mummificazione nello stesso alloggio in cui la donna viveva. Inizialmente il fatto fu attribuito a situazioni di pesante disagio psichico dell’anziana, ma i successivi accertamenti consentirono di svelare che la donna aveva continuato regolarmente a ritirare negli uffici postali l’assegno di invalidità, per un valore pari a circa 900 euro mensili. In tutto si calcola che l'anziana abbia intascato, senza averne diritto, circa 9 mila euro, somma che ora dovrà restituire.

