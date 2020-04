Il volume delle musica troppo alto è stato la causa scatenante di una rissa tra parenti che abitano in due case attigue in via Chiesa a Correzzo di Gazzo Veronese.

Poco dopo le 21 di giovedì due cognati, E.F. ,51 anni disoccupato, e E.M., 50 anni operaio, sono venuti alle mani in seguito a una discussione scoppiata perché il primo aveva alzato forse un po’ troppo la musica a tal punto da infastidire la famiglia vicina dove abitano i cognati e i nipoti.

I due uomini si sono prima affrontati verbalmente e poi nel cortile comune se le sono date di santa ragione tra gli sguardi atterriti delle rispettive mogli e dei nipotini. I famigliari hanno cercato inutilmente di bloccare sul nascere la discussione tra i due uomini ma oramai l’astio tra i due era salito a un punto di non ritorno. Nella concitazione i due cognati hanno iniziato a spintonarsi fino a quando E.F. ha estratto un corpo contundente , forse un coltello, che teneva in una vicina cassetta degli attrezzi e si è scagliato contro il parente colpendolo per due volte al petto. Il ferito è stato subito soccorso dalla moglie, spaventata dal sangue provocato dalle ferite e lui stesso ha chiamato i carabinieri che hanno inviato sul posto una pattuglia del Norm e i carabinieri di Cerea, coordinati dal luogotenente Mauro Tenani. Una volta giunti sul posto i militari hanno bloccato l’aggressore nei pressi dell’abitazione. Il cognato alla vista dei militari non ha opposto resistenza ed è fermato e identificato.

Per E.M. invece si è reso necessario l’intervento dell’ambulanza del 118 che ha trasportato il ferito all’ospedale di Borgo Trento. I medici del Pronto Soccorso hanno provveduto a curare le ferite riportare al torace e hanno comunque dichiarato il paziente non in pericolo di vita pur riscontrando un riversamento di sangue nei polmoni. La vittima è sempre rimasto cosciente, è stato trattenuto quindi in osservazione per verificare che non insorgessero complicazioni.

Il cognato invece è stato portato nella caserma dei carabinieri di Legnago dove è stato denunciato a piede libero il reato di lesioni nei confronti del congiunto. Della vicenda è stata informata anche la magistratura che ora dovrà prendere i necessari provvedimenti. Ieri mattina i militari hanno eseguito un sopralluogo nel cortile delle due abitazioni in via Chiesa a Correzzo alla ricerca di ulteriori elementi che possano essere utili alle indagini. In particolare l’attenzione dei carabinieri si è rivolta all’individuazione del corpo contundente utilizzato dall’aggressore per colpire il parente.

La violenta lite tra i due cognati ha attirato l’attenzione anche di chi abita nelle case vicine che sono scesi in strada per cercare di capire cosa stava succedendo. Sembra comunque che tra i due cognati non corra buon sangue e che i litigi per futili motivi siano all’ordine del giorno ma mai fino ad ora i parenti sarebbero giunti alle mani fino al punto di far sfociare il diverbio in un fatto di sangue.

Riccardo Mirandola