Musei: M9 chiude primo anno quota 60mila

(ANSA) - VENEZIA, 29 NOV - Con un incremento importante negli ultimi mesi, il Museo del Novecento M9 di Mestre ha chiuso il primo anno di attività registrando 60.000 presenze. Il dato è stato fornito nel corso della conferenza stampa in cui è stato fatto il punto dei primi 12 mesi dall'apertura del 1 dicembre 2018. Tra museo e distretto, i visitatori complessivi sono stati oltre 89.000; 108 gli eventi organizzati, coinvolgendo quasi 22.000 persone. 5 le partnership costruite, 72 gli eventi corporate e 33 i percorsi didattici tematici rivolti specialmente alle scuole (4.557 i ragazzi intervenuti allo spazio multimediale M-Children nel primo anno). Per festeggiare il primo 'compleanno', M9 ha rinnovato il proprio sito internet e ha previsto, per la giornata del 1 dicembre, l'apertura della mostra permanente (gratuita) per gli under 18. Tra i prossimi eventi, l'esposizione 'Lo stile dell'auto italiana', dall'1 all'8 dicembre e l'experience temporanea 'Lunarcity', la cui inaugurazione è prevista per il 19 dicembre.