CONEGLIANO (Treviso). Un anziano affetto da morbo di Alzheimer è morto soffocato, probabilmente a causa di un tovagliolo di carta da lui stesso ingoiato, all’interno di una casa di riposo a Conegliano in provincia di Treviso.

L’incidente, avvenuto il 5 giugno scorso, è stato reso noto oggi dallo Studio 3A di Treviso, al quale i familiari si sono rivolti per accertare eventuali responsabilità della struttura per mancata o insufficiente vigilanza. L’uomo, D.P., 90 anni, di Conegliano, era non autosufficiente. Secondo quanto riferito ai parenti, durante la cena è stato trovato riverso sul tavolo, in stato di asfissia e già cianotico, dal personale della casa di riposo. Gli addetti hanno attuato la manovra di Heimlich, quindi hanno allertato il 118, che lo ha trasportato al pronto soccorso dell’ospedale cittadino dove è stato intubato; durante questa operazione gli è stato estratto del «materiale di carta» di dieci centimetri per cinque, verosimilmente un tovagliolo di carta che aveva ingoiato. L’anziano ormai era in arresto cardiaco e quindi è morto.