COLOGNA VENETA (Verona). Incidente mortale questa mattina in località Giavone di Cologna Veneta (Verona). Mancavano cinque minuti alle 8 quando la Suzuki 650, guidata da Diego Pegoraro, 32 anni di Cologna ma residente a Minerbe, si è scontrata violentemente con un furgoncino delle consegne del pane, in uscita da un'abitazione al civico 7 di via Giavone. Al volante una donna di 53 anni.

Video: incidente mortale a Cologna Veneta (L'Arena.it/Diennefoto)

Come riporta L'Arena.it, nell'impatto il motociclista, padre di un bimbo di appena un anno, è volato sul ciglio della strada, mentre la moto ha proseguito la sua corsa per un'altra ventina di metri. Sono intervenuti sia l'elicottero di Verona Emergenza che l'ambulanza, ma per il motociclista, purtroppo, non c'è stato nulla da fare. I rilievi sono effettuati dai carabinieri del Radiomobile di Legnago e dai colleghi della stazione di Cologna.