++ Milano-Cortina:Malagò,capolavoro storia sport italiano ++

VG-YYP

(ANSA) - ROMA, 16 DIC - "Oggi è giorno di festa dello sport italiano e vogliamo anche celebrare l'assegnazione dei Giochi invernali all'Italia, capolavoro della storia della soria dello sport italiano". Cosi il presidente del Coni Giovanni Malago' in occasione della cerimonia di consegna dei collari d'oro, alla presenza del premier Giuseppe Conte. "Proprio la sua indimenticata fiducia accordata al Coni e ll suo intervento in quei giorni - ha ricordato Malago' rivolgendosi al capo del governo - sono stati decisivi nell'assegnazione dei Giochi invernali 2026 a Milano-Cortina, così come quelli dei presidenti di Lombardia e Veneto, Attilio Fontana e Luca Zaia, insigniti anch'essi oggi del collare d'oro". (ANSA).