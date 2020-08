Milano-Cortina: De Micheli, a settembre costituita società

BUO

(ANSA) - VENEZIA, 10 AGO - "A settembre ci sarà un'integrazione delle attività relative alle opere in discussione con la Regione Veneto e con la Fondazione olimpica, e verrà costituita la società Milano-Cortina 2026, a cui saranno attribuiti poteri commissariali per poter arrivare per tempo al momento dell'inaugurazione". Lo ha affermato il ministro delle Infrastrutture, Paola De Micheli, a margine dell'incontro tenutosi a Padova, sulle opere pubbliche in via di programmazione per le Olimpiadi invernali. (ANSA).