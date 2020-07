A Jesolo il caso dei 43 migranti trovati positivi al Covid-19 sta causando disastri. Gli stranieri erano ospitati nella struttura fronte mare della Croce Rossa. Dopo la scoperta del primo contagio è scattato il cordone sanitario e gli infettati sono stati trasferiti a Cavarzare. Ma intanto il danno è stato fatto.

Lo denuncia il sindaco, Valerio Zoggia: «In poco tempo una pioggia di disdette, dal 10 al 20 per cento, ci riferiscono gli operatori del settore. Come Comune stiamo valutando con i nostri uffici come procedere per chiedere i danni. Non si esclude la possibilità di denunciare la Croce Rossa. Qualcuno doveva sorvegliare e non l’ha fatto». Anche l’Ascom ha presentato un esposto in Procura.