Allerta meteo in Veneto, non si abbassa la guardia. Alla luce di un leggero miglioramento in corso in queste ore, dopo l'esaurimento della fase principale delle precipitazioni, il Centro Funzionale della Protezione Civile del Veneto ha emesso un aggiornamento del bollettino meteo che, fino alle ore 20 di questa sera, sabato 16 novembre, riduce da rossa (stato di allarme) ad arancione (stato di preallarme) la situazione in alcuni bacini idrografici del Veneto.

Sulla rete idraulica e idrogeologica dell'Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone permane l'allerta arancione. Sulla rete del Basso Brenta-Bacchiglione, allerta idraulica arancione. Gialla su quella idrogeologica.

IL BACCHIGLIONE. Dopo la quota massima di 4.43 metri, raggiunta alle 22 di ieri sera a Ponte degli Angeli, il livello del fiume Bacchiglione è progressivamente calato senza che siano stati segnalati disagi o criticità.

Il Centro Operativo Comunale, COC, ha sospeso i lavori all’abbassamento del livello del Bacchiglione e tornerà operativo, salvo emergenze, a partire da oggi, sabato 16 novembre, alle 16.

Resta comunque attiva la centrale operativa della Polizia locale al numero 0444 545311, per eventuali emergenze.

Il Comune, invita chi non lo avesse ancora fatto a iscriversi al servizio “Sms di allarme”. Per registrarsi è necessario mandare un messaggio sms con il proprio nome, cognome e indirizzo al numero 392 7338475. In caso di emergenza gli iscritti al servizio riceveranno informazioni sull'evoluzione della situazione.

LE PREVISIONI PER OGGI. Un’ulteriore ondata di precipitazioni è tuttavia prevista dal tardo pomeriggio-sera di oggi, sabato 16 novembre, fino al pomeriggio di domenica 17, con possibili quantitativi di pioggia abbondanti sulle zone montane e pedemontane centro orientali e localmente sulla pianura nord-orientale.

È, inoltre, possibile qualche locale ripresa dei fenomeni nevosi sui 1000-1300 metri delle Prealpi. Limite della neve in innalzamento tra sabato notte e domenica mattina probabilmente fino circa 1500-1800 metri. Venti forti sui rilievi, con la fase più intensa probabilmente tra la sera di sabato e la mattina di domenica.

Il Centro Funzionale della Regione seguirà l'evoluzione delle precipitazioni e le possibili variazioni delle previsioni meteo. Nella giornata di oggi sarà emesso un nuovo aggiornamento con le criticità previste per la sera di sabato 16 e per la giornata di domenica 17.