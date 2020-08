Dalla città di Verona, ieri, sono girate immagini impressionanti sui social durante e dopo il nubifragio che ha messo in ginocchio la città, con alberi caduti sulle auto, strade flagellate da grandine e pioggia, tetti scoperchiati, allagamenti. Alla centrale dei vigili del fuoco sono giunte 110 chiamate per richieste di soccorso.

Tra queste immagini, quella di un cittadino colto di sorpresa per strada dalla violenza del maltempo e costretto a mettersi in salvo avanzando nell'acqua e la grandine fino all'altezza del petto.

Daniele Daniele Iattarelli è l'uomo simbolo del nubifragio che ieri ha messo Verona in ginocchio (IL VIDEO DELLA TESTIMONIANZA). L'immagine di lui con l'acqua e la grandine che gli arrivano al petto, mentre cerca di mettersi in salvo, ha fatto il giro di tutta la rete.

Come racconta a L'Arena, è titolare dello studio odontotecnico di via Sant'Alessio, ed era sceso per mettere le paratie, visto che spesso la zona finisce sott'acqua, quando si è trovato bloccato all'interno. È riuscito ad uscire ed è stato travolto da un fiume di acqua e ghiaccio che ha anche rotto le vetrate dello studio.

«Ero dentro il laboratorio ed è arrivata un'ondata di acqua e ghiaccio e mi sono trovato chiuso dentro e mi sono trovato in un mare di ghiaggio, sono riuscito ad uscire in qualche modo attaccandomi ai tubi e ai muri. Dieci anni di lavoro da buttare via».