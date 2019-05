CITTADELLA. Un medico che aveva lavorato nel pronto soccorso dell’ospedale di Cittadella (Padova) è imputato per violenza sessuale pluriaggravata per aver abusato di sei pazienti, due delle quali minorenni, nel corso di alcune visite d’urgenza avvenute tra l’ottobre e il novembre del 2016.

Il professionista, 46 anni, è stato denunciato dallo stesso ospedale, che aveva ricevuto lamentele da una paziente. I casi sono finiti sul tavolo della Procura di Padova che ha fatto tutte le indagini.

Oggi il medico doveva essere giudicato con rito abbreviato, ma il giudice per le udienze preliminari ha chiesto un esame psichiatrico per valutarne le condizioni psicofisiche. Il dottore era stato assunto in prova al pronto soccorso nel luglio del 2016 e alla fine di quell’anno si è licenziato.

«Siamo venuti a conoscenza dei fatti - spiega Patrizia Benini, direttore sanitario dell’Ulss Euganea - da una paziente che si è rivolta con fiducia all’ufficio relazioni con il pubblico dell’ospedale; l’addetto, compresa la delicatezza del caso, ha segnalato i fatti alla direzione e abbiamo potuto così fare le verifiche, la segnalazione è giunta in procura, e nel frattempo quel medico si è licenziato. È importante - ha concluso - che rimanga sempre preservato il patto con i pazienti che devono rivolgersi con fiducia alle nostre strutture sanitarie».