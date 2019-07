TREVISO. Una bambina di tre anni affetta da una particolare sindrome a causa della quale non poteva aprire la bocca per più di due millimetri, è stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico in due fasi, distanziate di quattro mesi, ed ora può mangiare, masticare e osservare una corretta igiene della bocca. Il risultato è stato ottenuto all’ospedale «Cà Foncello», di Treviso, ad opera dell’unità operativa di chirurgia maxillo-facciale. Altre strutture, riferiscono gli specialisti, si erano rifiutate di operare la piccola «consigliando di posticipare

l’intervento per ridurre i rischi anestesiologici e chirurgici. Considerata la grave situazione della paziente - proseguono i medici - dopo un’attenta valutazione clinica fatta assieme agli anestesisti pediatri, abbiamo deciso di intervenire

chirurgicamente». Nella prima parte dell’intervento si è applicato un distrattore osseo che ha consentito l’allungamento di 15 millimetri della mandibola. Nella seconda la stessa è stata rimodellata in modo tale da consentire alla paziente l’apertura della bocca, che oggi raggiunge i 2,5 centimetri.